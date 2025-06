Pubblico in delirio per Nino D’Angelo al Giardino Bellini

Catania

Comincia con il botto la stagione dei grandi concerti estivi di Catania, con la prima serata, e il primo sold out, andati in scena ieri sera. Sul palco Nino D’Angelo, da 50 anni sulle scene, che non si è risparmiato davanti alle oltre 5.000 persone presenti. Un concerto vero, fatto di musica e voce, e in qualche tratto anche di qualche stonatura, segno tangibile del live avvenuto senza l’uso di autotune o altre nuove tecnologie. Infatti Nino D’Angelo non si è risparmiato, portando in scaletta ben 39 brani, per quasi tre ore di concerto, cantando tutte le canzoni attesissime dai suoi fans che lo hanno accompagnato a squarciagola. Da “Maledetto Treno” a “Senza Giacca e Cravatta” passando per vai e chiudendo il concerto con “Napoli” l’artista ha incantato il pubblico presente, ringraziandolo più volte per l’affetto avuto negli anni. E non è mancata la festa per il recente scudetto del Napoli, indossando una sciarpa della squadra, e augurandosi di vedere presto il Catania in serie A.