Riserva dello Zingaro, soccorso un turista polacco ferito

Il salvataggio

A recuperare l'escursionista le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano

Il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano ha soccorso un 40enne polacco nella Riserva Naturale Orientata dello Zingaro (in provincia di Trapani) per recuperare un escursionista straniero ferito. Si tratta del secondo caso in meno di una settimana. L’uomo stava raggiungendo Cala Capreria insieme ad altri familiari quando è scivolato sul sentiero scosceso procurandosi la sospetta frattura della caviglia.

Non essendo più in grado di proseguire, i parenti hanno chiamato il 112. La centrale del 118, trattandosi di un intervento sanitario in ambiente impervio, ha allertato il Soccorso Alpino. Da Palermo sono partite due squadre di tecnici che, a piedi, hanno raggiunto il ferito, gli hanno immobilizzato l’arto, lo hanno caricato su una barella dotata di ruota e trasportato, in gran parte a spalla, fino all’ingresso sud dove ad attenderlo c’era un’autoambulanza del 118. L’intervento è stato portato a termine anche grazie alla collaborazione del personale della Riserva. Soltanto giovedì scorso era stato soccorso nei pressi di Museo della manna un turista spagnolo diciassettenne che, cadendo, si era e procurato anche lui una sospetta frattura della caviglia.

