Samuele Bersani ripercorre la sua carriera sul palco del Metropolitan a Catania ed è un successo

Musica

Il concerto dopo due rinvii per i problemi di salute del cantautore

E’ un Samuele Bersani provato, ma felice di essere sul palco del Metropolitan di Catania, dopo due rinvii avvenuti per i suoi problemi di salute. Finalmente i tanti fans arrivati da diverse provincie della Sicilia, hanno avuto il piacere di ascoltare uno dei più bravi cantautori Italiani. Uno che non usa l’autotune e che scrive canzoni e musica.

Una serata di ottima musica grazie ai nuovi arrangiamenti che lo hanno portato sul palco insieme ad una orchestra di 20 elementi, la Ensemble Symphony Orchestra, diretta dal maestro Giacomo Loprieno, oltre ai ragazzi della sua band. Samuele ha ripercorso la sua carriera, con i brani che lo hanno portato al successo, partendo da “Il Mostro”, una canzone che lo ha portato ad aprire i concerti di Lucio Dalla, e alla firma del suo primo contratto. Poi le altre conosciute e cantate dal pubblico; da “Spaccacuore” a “Chicco e Spillo” passando per “En e Xanax”, “Giudizi Universali” e tante altre, tra cui “Harakiri” in cui ha sottolineato la sua vicenda personale sanitaria passata lo scorso anno: “Ho visto di avere un problema dopo un costoso esame – ha detto – non tutti hanno questa possibilità, ma è anche vero che c’è gente che spende 10.000 euro per tatuaggi, e magari non si fa un esame che può salvare la vita”. Bersani ha avuto diagnosticato un tumore al primo stadio, che gli è costato l’asportazione di un lembo di polmone. Poi tanti ringraziamenti, in primis al pubblico che lo segue, e poi a chi ha creduto in lui, a partire da Lucio Dalla, che lo ha fatto cantare nei suoi concerti. Lo ha ricordato cantando “Tu non mi basti mai”. Poi belle parole anche per la Sicilia, dove è stato spesso, sia ospite di Dalla a Milo, sia in giro per concerti e vacanze e dove ritorna volentieri. Un artista vero, che ha coinvolto il pubblico in una escalation di buona musica. La serata è stata organizzata da Puntoeacapo.

