LA FESTA

C’è chi dorme a bordo strada per la stanchezza, chi ancora sorride, chi prega, chi porta i ceri: sono i devoti di Sant’Agata da ore in processione la Santa protettrice di Catania, dalle 17 di ieri in corteo nel cosiddetto “giro interno”. (foto di Damiano Scala e Leandro Perrotta)

