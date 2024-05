Sfera Ebbasta, blitz a Catania: per il rapper spremuta d’arancia e selfie coi fan in via Etnea (fotogallery)

LA SORPRESA

Il cantante in città per girare alcuni contenuti: nel pomeriggio forse a Messina dove la prossima estate farà tappa il suo tour

Le due date sold out della scorsa estate hanno contribuito a fargli amare Catania. Ieri e per tutta la mattinata di oggi, Sfera Ebbasta, uno degli esponenti trap, hip hop e pop rap più celebri in Italia, ha girato per le vie del centro storico cittadino scattando foto e facendosi immortalare con i fans che lo hanno subito riconosciuto.

Un salto in piazza Duomo, una spremuta d’arance gustata in via Etnea da un venditore ambulante, i selfie con i suoi ammiratori, ma anche un pasto consumato velocemente in un locale della movida etnea. Movimenti che non sono passati inosservati alla sua vasta schiera di seguaci. Nel pomeriggio dovrebbe spostarsi verso altre località isolane, non è escluso che faccia anche un salto a Messina per osservare direttamente la location del suo concerto isolano.