Sorrisi, strette di mano, foto, carezze e bagni di folla: tutte le immagini della visita di Mattarella a Militello Val di Catania

L'EVENTO

Appalusi, foto, strette di mano, sorrisi, bandiere tricolore. E’ stata una visita intensa quella del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Militello Val di Catania dove ha inaugurato l’istituto omnicomprensivo Pietro Carrera, recentemente ristrutturato. La gente ha applaudito calorosamente il suo intervento, come aveva già fatto la folla festante che lo aveva accolto con affetto e ovazioni, con le strade stracolme di persone stipate dietro le transenne in un paese colorato a festa in un tripudio di Tricolore.