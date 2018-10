Martina La Piana show: la catanese medaglia d'oro alle Olimpiadi giovanili

La Sicilia d'oro alle Olimpiadi Giovanili che si sono conclusi ieri a Buenos Aires. L'impresa in Argentina porta la firma di una straordinaria atleta catanese, Martina La Piana, classe 2001, oro nella finale del pugilato della categoria 51 kg. L'allieva del maestro Giovanni Cavallaro, arrivata a Buenos Aires da doppia campionessa europea (titolo continentale junior nel 2017 e oro europeo quest'anno tra le youth), ha dominato il torneo e dopo aver regolato in semifinale la statunitense Garcia e con al collo una medaglia sicura, ieri alla fine di un match a senso unico ha vinto l'oro olimpico giovanile battendo la nigeriana Adjiat Gbadamosi, tra le favorite alla vigilia col punteggio di 5 a 0.

«Ero venuta alle Olimpiadi Giovanili per vincere l'oro - grida forte alla fine del match Martina La Piana - e sono riuscita a compiere questa grande impresa che dedico alla mia famiglia e al mio allenatore Giovanni Cavallaro. Ho lavorato duro in questi mesi per arrivare al meglio all'appuntamento olimpico e tutti i sacrifici sono stati ripagati».

Grazie all'oro di Martina La Piana, classe 2001, la Sicilia chiude con un bilanci positivo queste Olimpiadi Giovanili che si erano aperte con l'argento nel pattinaggio del siracusano Vincenzo Maiorca, mentre nell'atletica il modicano Carmelo Cannizzaro aveva chiuso al 15° posto sui 2000 siepi e costretto poi al doloroso ritiro sui 4 km di cross.