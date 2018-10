Lo spettacolo del beach handball sulle spiagge di Catania

Il beach handball da domani a domenica prossima farà tappa in Sicilia. Saranno i campi allestiti sulla spiaggia del Lido le Capannine di Catania ad ospitare due eventi che catalizzeranno l'interesse degli appassionati della pallamano. La sfida tra l'Hc Mascalucia leader in A2 di pallamano maschile e lo Sport Club Scicli tra le squadre più accreditate tra i cadetti al salto in A2, aprirà domani la 1ª Coppa Sicilia di beach handball, una giornata che assegnerà questo ambito trofeo regionale e che in pratica aprirà la settimana internazionale di beach handball nel capoluogo etneo.

CHAMPIONS LEAGUE: LUNEDI' PRESENTAZIONE AL COMUNE. Lunedì infatti alle 10 nella sala Giunta del Comune di Catania alla presenza del sindaco Salvo Pogliese verrà presentata la finale della Champions Cup di beach handball in programma sui campi del Lido Le Capannine da giovedì 1 novembre a domenica 4 novembre. Quello di Catania rappresenta l'evento più importante a livello di club del panorama internazionale di beach handball (32 sqaudre, 16 maschili e 16 femminili), per circa 500 persone tra atlete e atleti, tecnici e dirigenti, arbitri e delegati, provenienti da 17 paesi europei, che verrà svelato lunedì nei dettagli da Pasquale Loria, presidente della Figh nazionale affiancato da Marco Trespidi, responsabile Eventi&Competizioni della Commissione Beach Handball della Federazione Europea Handball; Sergio Parisi, assessore allo Sport del Comune di Catania; Sandro Pagaria, presidente della Figh Sicilia; Enzo Falzone, delegato Coni Catania e Michele Gualtieri, presidente della società organizzatrice Asd Le Capannine che assieme a Bruno Proietto, cura la realizzazione della manifestazione.

COPPA SICILIA DA URLO. Domani via a questo prologo di beach handball con otto squadre in corsa per il successo nei due tornei maschili e femminili. Al mattino dopo Hc Mascalucia-Scicli (alle 10); alle 10,45 si giocherà la prima sfida femminile tra Le Ali Marsala e la Pol. Guidotto Licata e completeranno le semifinali la sfida al maschile tra il Kelona Palermo allenato da Ninni Aragona (che potrà contare sul rientro in prestito dei suoi due figli, i due azzurri Francesco, che gioca in A2 con l'Hc Mascalucia e Alessandro, in B con lo Sport Club Scicli) e Il Giovinetto Petrosino (11,30) e al femminile tra Pallamano Marsala e Girgenti (12,15). Dalle 14 via alle finali con le due gare che assegneranno la Coppa Sicilia in programma alle 15,30 (donne) e alle 16,15 (uomini).