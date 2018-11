Calcio, Catania abbraccia Sorrentino, portiere storico dell'era Massimino

Catania - Un oceano di tifosi, una festa degna del Catania, della storia rossazzurra e della storia dello sport cittadino. Il centro commerciale “Porte di Catania” ha inaugurato ieri una mostra di foto e cimeli di vita agonistica ospitando personaggi amatissimi dal pubblico: i portieri Roberto Sorrentino, Armando Pantanelli (promossi in A in due epoche diverse), Marco Onorati, Matteo Pisseri (il presente rossazzurro). All’evento sono intervenuti mille altri protagonisti: dalle ex pallanotiste Giusi Malato, Tania Di Mario, Martina Miceli (ora tecnico dell’Orizzonte), Davide Baiocco (ex capitano del Catania calcio), Max Vinti (colonna dell’Amatori, ora dirigente), ma anche uno dei calciatori catanesi gloriosi come Nino Leonardi, il tecnico Salvo Bianchetti e molti altri ancora. La famiglia Massimino era rappresentata dal nipote del presidentissimo, Alessandro Russo.

Sono intervenute alcune scuole calcio cittadine e una di Palagonia che hanno animato la giornata applaudendo i protagonisti (le foto e il resoconto dei vivai saranno pubblicate nell’inserto della settimana prossima di “La Sicilia Gol”, l’inserto di calcio giovanile curato dal nostro quotidiano) che hanno manifestato tutto la propria felicità per il bagno di folla degno di uno stadio. Sorrentino, in particolare, ha rinnovato il sentimento forte che lo lega a Catania: “Ogni volta è una festa, sono emozionato. Spero che il Catania torni in B perchè ha l’organico più forte della C meridionale”.



Un ampio resoconto, con undici foto a corredo, e una pagina di reportage, sarà pubblicata domani sul quotidiano La Sicilia in versione online o cartacea