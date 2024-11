Strade devastate, auto distrutte, frane e allagamenti: la fotogallery dell’alluvione ad Acireale, Giarre e Riposto

MALTEMPO

Stamane nel Catanese si sono ripetute le scene recentemente viste a Valencia, con auto trascinate dalla furia dell’acqua e finite in mare, automobilisti in strada intrappolati nelle loro vetture e salvati dai Vigili del fuoco. Case allagate e persone messe in salvo dai soccorritori. Le copiose precipitazioni hanno determinato centinaia di interventi tra Acireale, Aci Sant’Antonio, Giarre e Riposto. Attualmente non risultano dispersi.

