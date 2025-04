Tamponamento a catena e lunghe code sulla Tangenziale di Catania: le foto

L'INCIDENTE

Traffico a rilento anche sulle strade limitrofe come Circonvallazione e Ss121

Un tamponamento a catena si è verificato questa mattina sulla Tangenziale di Catania in direzione Siracusa all’altezza di Misterbianco. Tra le cause del tamponamento, oltre alla distrazione, probabilmente anche l’asfalto reso viscido dalla pioggia. Non si registrano feriti gravi. E’ intervenuta la polizia stradale e personale dell’Anas per ripulire la strada dai detriti.

Nel frattempo sulla Tangenziale di sono formate lunghe code che si sono riverberate sulle strade limitrofe come Circonvallazione di Catania e Ss 121. Il traffico procede molto a rilento per il restringimento della carreggiata.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA