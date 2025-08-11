Tananai conquista anche Villa Bellini e “Tango” resta la hit più gettonata

il concerto

Il concerto per il Catania Summer Fest

Ha definito la data di Catania tra le più calde del suo tour, grazie ad un pubblico appassionato e che lo ha accompagnato nella sua esibizione. Parliamo di Alberto Cotta Ramusino, in arte Tananai, che si è esibito alla villa Bellini nell’ambito del Catania Summer Fest.

Un artista molto atteso, e tra i protagonisti della scena musicale degli ultimi anni proveniente da quella ‘Generazione zero”, che ha sfornato molti giovani cantanti. E Tananai non ha deluso, cantando i suoi successi tra cui “Abissale”, “Sesso Occasionale’, e la richiestissima “Tango” con la quale è arrivato nei primi cinque a Sanremo 2023. Protagonista anche lo scorso anno, grazie a “Storie Brevi” con Annalisa che ha ottenuto diversi premi e riconoscimenti, e tornato quest’anno in sala d’incisione per partorire “Calmocobra” l’album Che oltre a segnare un grande ritorno ha dato anche il nome al suo tour.