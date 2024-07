Taormina e la “Dolce Vita”: apre il Mocambo di Dolce e Gabbana

l'inaugurazione

Città del Centauro si candida a diventare la capitale del lusso di tutto il Mediterraneo

Aperto dopo grandi lavori di preparazione, il Mocambo “Dolce e Gabbana”. Insomma nella Taormina che ha visto, ad esempio, protagonisti al festival del cinema grandi attori, come la “regina” Sharon Stone, si aggiunge un’altra firma nel cuore di una cittadina turistica che si apre sempre piú alla moda internazionale. Al momento, niente inaugurazione in grande stile, ma semplicemente un’apertura senza clamori ma che ha suscitato tanta curiosità nella città del centauro che si candida a diventare la capitale del lusso di tutto il Mediterraneo.

Si è registrata un’accelerazione dell’apertura della “boutique – ritrovo di lusso” da parte della nota maison internazionale di moda. Dopo aver siglato nei mesi scorsi l’intesa con la proprietà privata per la locazione dello storico locale, famoso anche per il dipinto dei personaggi taorminesi, che è stato salvato, sono stati realizzati importanti lavori di ristrutturazione e ammodernamento dell’immobile. Sono stati, di recente, definiti anche altri accordi che hanno ritardato l’atteso avvio della location internazionale ubicata nella piazza IX Aprile che rappresenta il cuore della città del centauro.