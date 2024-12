Teste di Caltagirone al posto degli addobbi natalizi in aeroporto a Catania

Arte

Presentazione oggi all’Aeroporto di Catania Fontanarossa, dell’installazione “Caltagirone in testa, I vasi antropomorfi della tradizione caltagironese”, un tributo al patrimonio artistico della città di Caltagirone e di tutta la Sicilia.

Alla cerimonia hanno preso parte il Sindaco di Caltagirone, Fabio Roccuzzo, l’Amministratore Delegato di SAC, Nico Torrisi, e Nicolò Parrinello, Presidente dell’Associazione Culturale I Ceramisti di Caltagirone. In un gesto di grande valore simbolico, l’Aeroporto di Catania ha scelto di sostituire le tradizionali decorazioni natalizie con un albero di Natale “sui generis”, adornato dalle celebri Teste di Caltagirone, vere opere d’arte realizzate dalle botteghe dei maestri ceramisti dell’Urbs Gratissima. Ogni vaso, nella sua unicità, rappresenta la sapienza artigiana tramandata nei secoli e la capacità di coniugare tradizione e creatività contemporanea. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Culturale I Ceramisti di Caltagirone, intende valorizzare una delle più antiche e prestigiose tradizioni artigianali del Mediterraneo, risalente al V secolo a.C. e giunta a noi con la straordinaria produzione settecentesca delle città siciliane più rinomate per la maiolica – tra cui Caltagirone, Palermo, Sciacca, Monreale, Burgio, Collesano e Trapani.

“Quella di oggi è un’occasione straordinaria per la città di Caltagirone e per i suoi maestri ceramisti, ambasciatori di un sapere artigianale che attraversa i secoli e che continua a rendere unica la nostra tradizione. Grazie al lavoro dell’Associazione Culturale I Ceramisti di Caltagirone e alla collaborazione della SAC e del suo Amministratore Delegato, Nico Torrisi, l’installazione ‘Caltagirone in testà trova una vetrina d’eccezione in un luogo nevralgico come l’Aeroporto di Catania. Questa iniziativa non è solo un omaggio alla bellezza delle Teste di Caltagirone, ma rappresenta un volano di promozione culturale e turistica per la nostra città e per la Sicilia intera. Offrire ai viaggiatori uno spaccato della nostra identità artistica significa rafforzare il legame tra tradizione e modernità, tra locale e globale, e contribuire allo sviluppo economico e culturale del nostro territorio” ha dichiarato Fabio Roccuzzo, Sindaco di Caltagirone. “Questo omaggio che la nostra Associazione fa rappresenta un invito a tutti quei visitatori che, partendo o atterrando da questo grande scalo, porteranno con sé il ricordo di una città, Caltagirone, d di una terra, la Sicilia, cariche di bellezza e di saper fare”, ha dichiarato Nicolò Parrinello, Presidente dell’Associazione Culturale I Ceramisti di Caltagirone.