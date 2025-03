Tra Gattopardo e Carnevale di Venezia, la festa nel palazzo storico di Canicattì diventa un evento cult

la storia

Un tuffo nella storia

Dal mito del gran ballo del Gattopardo fino alle atmosfere del celeberrimo Carnevale di Venezia. Un vero evento che è andato in scena nel settecentesco Palazzo Adamo Bartoccelli a Canicattì. E’ stato organizzato dal Club delle Mamme “Pina Tricoli Livatino”, presieduto da Maria Ausilia Comparato unendo il divertimento alla benificenza. I fondi saranno infatti devoluti all’associazione Fra Modestino e alla mensa di Santa Chiara. Hanno partecipato anche il Rotary, il Lions di Canicattì e di Agrigento e la BCC San Francesco di Canicattì. L’associazione “Fra Modestino” un ente del terzo settore che si occupa delle famiglie più bisognose di Canicattì e dei paesi limitrofi, mentre la mensa della chiesa di Santa Chiara è stata riattivata nel novembre scorso.

La festa ha visto la partecipazione della “Compagnia Internazionale Di Danza Storica Harmonia Suave” diretta da Carla Favata rappresentata per l’occasione da 7 coppie e che oltre ad esibirsi nei balli della Contraddanza, si è esibita nel walzer e nella mazurca del film del Gattopardo, sulle note di Nino Rota.