Tutti a ballare alla Villa Bellini con la musica dance degli Anni ’90: le foto del “Deejay Time Celebration”

IL CONCERTO

Sul palco i dj Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso

Circa due ore e mezzo di musica dance, che ha fatto ballare gli oltre tremila presenti ha chiuso il Wawe Summer Music, nell’ambito del Catania Summer Fest con lo show “Deejay Time Celebration”. Una serata che ha visto sul palco Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso, i 4 Dj che negli anni ’90 hanno cambiato il mondo della dance proprio con questo format. E proprio Albertino ha raccontato come Catania, sia stato uno dei primi posti in cui si esibirono, ricordando le serate al Banacher, e i pomeriggi all’Empire. Poi spazio alla musica, con oltre due ore di grandi successi dance, accompagnati da luci spettacolari, ed effetti con il lancio di coriandoli alla fine.