Una nave da crociera extralusso a Siracusa con una parata di star internazionali a bordo: ecco chi c’era

Vip e lusso

"Luminaria", nuovo gioiello della Ritz-Carlton Yacht Collection, ha fatto scalo al Porto Grande con un "carico" non indifferente di vip

I nomi sono quelli del jet set internazionale. Da Sting, che si è esibito con i suoi pezzi più celebri, a Naomi Campbell, dal cantante Ricky Martin all’ex modella tunisina Afef Jnifen, dall’attrice Sofia Vergara alla conduttrice televisiva statunitense Martha Stewart: sono tutti a bordo di “Luminaria”, nave da crociera extralusso della Ritz-Carlton Yacht Collection, inaugurata lo scorso 3 giugno e che ha fatto il suo primo scalo nel Mediterraneo proprio al Porto Grande di Siracusa.

da sinistra J Balvin, David Grutman e Sofia Vergara

La cantante Anitta

Per questa traversata inaugurale a bordo del nuovo colosso del mare, battente bandiera maltese, di 242 metri (794 piedi), e progettato per ospitare fino a 452 ospiti in 226 suite, tutte dotate di terrazze private e vetrate a tutta altezza, la società proprietaria non ha badato a spese invitando anche la cantante brasiliana Anitta, la modella Ashley Graham, l’attrice e attivista americana Zoey Deutch, la modella e attrice brasiliana Izabel Goulart, l’imprenditore nel settore degli investimenti immobiliari Mark Scheinberg. Pare che a bordo della nave ci fossero anche Leonardo Di Caprio, tra l’altro ospite del matrimonio a Venezia di Jeff Bezos, e la cantante britannica Ellie Goulding. Tutti hanno preso parte ad un evento durante il quale si è esibito Sting e che poi è proseguito con la musica della dj Janelle Monáe e di J Balvin.

Una serata magica per gli ospiti che hanno anche potuto godere del magnifico spettacolo dei giochi di luce sul Castello Maniace, con l’ausilio dei droni, e su cui è apparsa anche la scritta Luminaria.