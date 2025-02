Alba Parietti, la risposta social piccata sulla storia con Fabio Adami: «Si astenga, non è un reality»

Incertezze

Non è chiaro se il rapporto tra la conduttrice e opinionista con il manager di Poste Italiane sia finito o meno

Il rapporto con Fabio Adami è giunto al capolinea? Non si sa. Alba Parietti preferisce restare sibillina sulla presunta fine del legame con il manager di Poste Italiane, che, secondo il sempre bene informato Dagospia, non sarebbe più il suo compagno. E a chi, sui social, la incalza sulla rottura del rapporto scrivendo “Era un amore di pancia che alle prime difficoltà si esaurisce, è facile andare d’accordo quando si vive in vacanza”, la Parietti, a cui il carattere deciso non fa difetto, risponde senza mezzi termini.

“Le consiglio di non trarre conclusioni affrettate. L’amore non finisce. Comunque si astenga, non è un reality”. Una risposta che può essere interpreta in diversi modi. Forse il legame è finito ma è rimasto un grande affetto o, forse, è soltanto stato messo in stand by. Le followers più attente notano però che già da qualche mese sui profili social della conduttrice e opinionista piemontese, Adami è praticamente scomparso.

In questi tre anni Alba Parietti sembrava aver trovato un grande amore. Come lei stessa aveva più volte dichiarato era tornata ad innamorarsi dopo alcuni anni in cui aveva preferito restare single, (le sue storie più recenti con il nobile siciliano, scomparso da qualche anno, Giuseppe Lanza di Scalea e con il maestro Ezio Bosso, scomparso per una malattia neurodegenerativa).