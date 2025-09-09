Alessandra Amoroso mette fine al “segreto” sulla nascita di Penelope: eccola!

Fiocco rosa

La cantante pugliese, che nonostante il pancione si è esibita in tournèe, ha scelto di comunicare la notizia qualche giorno dopo il lieto evento

Il fatto che Alessandra Amoroso non avesse comunicato in questi giorni la nascita della sua bimba, aveva messo in allarme i fans, tra curiosità e preoccupazione. Penelope è nata lo scorso 6 settembre ma evidentemente la cantante pugliese e il suo compagno, il tecnico del suono Valerio Pastore, hanno voluto concedersi uno stacco social per godere del nuovo arrivo in tutta tranquillità. Stasera il profilo social della Amoroso si è “illuminato” con la condivisione della notizia della nascita, che tutti i suoi followers stavano aspettando.

“Grazie a tutte le persone che in questi mesi ci sono state accanto con attenzione e che mi hanno fatto vivere con serenità questa gravidanza. Grazie per i messaggi, sinceri e pieni d’affetto, per tutti i pensieri non scontati che mi e ci avete rivolto. Grazie infine alla nostra famiglia e ai nostri amici: si dice che per crescere un bambino ci voglia un villaggio e il tuo villaggio, Penny, trabocca già d’amore”, ha scritto la cantante.