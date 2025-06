Alla comunione della sorella, Aurora Ramazzotti e il compagno Goffredo sono belli “freschi”

Cerimonie di famiglia

La coppia ha partecipato alla cerimonia e alla festicciola di Celeste Trussardi insieme ad altri componenti della famiglia Hunziker

Celeste Trussardi ieri ha fatto la comunione e la famiglia di mamma Michelle Hunziker, amiche comprese, si è compattata attorno a lei. A cominciare dalla sorella maggiore, Aurora Ramazzotti che con un look da ragazza anni ’60, ha posato insieme al compagno, e prossimo marito nonchè padre del suo Cesare, Goffredo Cerza in delle splendide foto che quest’ultimo ha postato sui social.

“Freschi” la definizione scelta da Cerza come a voler testimoniare la freschezza dei loro giovani anni. “All here for Cece” (tutti qui per Cece) è stata invece la scritta che ha accompagnato lo scatto social di famiglia, in cui mancava Tomaso Trussardi, l’imprenditore dell’omonimo marchio della Casa di moda che con Michelle Hunziker ha avuto anche la figlia Sole.

Non è chiaro se l’imprenditore non abbia preso parte alla cerimonia (se così fosse sicuramente perchè impossibilitato) o non sia voluto apparire nelle foto della famiglia allargata.

Michelle Hunziker con il fratello Harold