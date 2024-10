Anna Tatangelo, un nuovo amore per la cantante? Lei risponde sui social

L'interrogativo

Secondo indiscrezione l'ex di Gigi D'Alessio starebbe con l'ex calciatore Giacomo Buttaroni

Il settimanale “Diva e Donna” l’ha paparazzata qualche settimana fa insieme all’ex calciatore Giacomo Buttaroni e per il gossip Anna Tatangelo sarebbe di nuovo innamorata. Archiviata la storia con il 27enne Mattia Narducci, la cantante di Sora, ex compagna di Gigi D’Alessio, sarebbe ad una nuova svolta sentimentale ma dai suoi profili social non soltanto non arrivano conferme ma arriva piuttosto una precisazione. Alla domanda dei suoi followers su un nuovo fidanzamento lei risponde: “Quando e se succederà, sarò io la prima a dirlo”.