Antonella Elia, l’annuncio del matrimonio rosa e la bordata contro Adriana Volpe

Fiori d'arancio

La showgirl e conduttrice televisiva è stata ospite di Monica Setta su Rai 2

«Dopo due anelli, aspettavo la terza dichiarazione per dire sì a Pietro. È arrivata e finalmente ci sposeremo». Antonella Elia annuncia a Monica Setta, nella puntata di Storie di donne al bivio week end in onda sabato 16 novembre alle 15 su Rai2 – che dirà ‘sì a Pietro Delle Piane entro l’estate.

«L’idea è quella di organizzare una cerimonia tutta rosa in Polinesia dove saremo dall’1 agosto fino ai primi di settembre – dice la conduttrice -. Ma è probabile anche che Pietro mi proponga di dirgli si prima della partenza cioè il 31 luglio». Nella lunga intervista a Monica Setta, Antonella Elia torna poi sul «tema» Adriana Volpe e rivela anche di non essere mai diventata amica della collega di cast a BellaMà, il programma condotto da Pierluigi Diaco. «Una volta me l’hanno chiesto – racconta – e ho detto che non sono amica di Adriana. Lei se l’è presa, ma io sono abituata a dire la verità. Abbiamo lavorato insieme, ma in tanti mesi mai nemmeno una pizza. Vi sembra amicizia questa?».

