Avvistato a Panarea il mega yacht da sogno di Dolce e Gabbana

L'imbarcazione di 65 metri, del valore di 50 milioni, ha 5 ponti (e una piscina di 5 metri per 2)

Avvistato alle Isole Eolie il mega yacht di Dolce & Gabbana, il “Regina d’Italia”, una meravigliosa imbarcazione di 65 metri, realizzata da Codecasa, del valore di 50 milioni di euro.

La barca è stata vista a Panarea e si è spostata vicino lo scoglio di Basiluzzo. Un mare, quello delle Eolie, che i due stilisti conoscono benissimo e frequentano da sempre. Per anni hanno fatto vacanze nella splendida villa di Piscità sull’isola di Stromboli dove hanno tenuto molte feste e ospitato numerosi vip, a partire da Naomi Campbell. La villa sarebbe stata acquistata dall’imprenditore Massimo Scagliarini. Dolce & Gabbana preferiscono muoversi nel Mediterraneo sulla loro imbarcazione in acciaio e alluminio, distribuito su 5 ponti. Ha due suite, 4 cabine ospiti, una palestra e una piscina di 5 metri per due sul ponte. Un gioiello di bellezza e tecnologia.

