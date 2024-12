Ballando con le Stelle, la verità di Angelo Madonia: «Ecco come sono andate le cose»

la polemica

Il ballerino escluso dopo una lite con la giuria

«Non ho parlato molto dopo la mia esclusione per rispetto verso il programma e verso Federica che stava facendo un percorso. Certi video, certe frasi che sono state fatte vedere non sono contestualizzate. Nella coppia con Federica mi sono occupato non solo della parte musicale ma anche della parte social e di altre cose. Non ero distratto da Sonia come qualcuno ha voluto far credere». Sono le parole di Angelo Madonia, il maestro ballerino di Ballando con le Stelle, partner di Federica Pellegrini, prima della sua esclusione per una lite piuttosto accesa con la giuria.«Quando sono andato via avevamo preso 9 e 10 come voti. Sono stato allontanato perchè il mio atteggiamento non era in linea con le linee del programma nei confronti della giuria. Ho precisato dopo 9 settimane e con rispetto verso Federica che venivano sottolineate cose che non avevano a che fare col nostro percorso. Con o senza Sonia sono un professionista, sono il più titolato tra i maestri ballerini del cast di Ballando. Non me l’aspettavo di essere mandato via – ha aggiunto Madonia -. Con Federica non c’era mai stato uno scontro, una discussione. Sono stato convocato il lunedì dopo quella diatriba con la giuria. Mi hanno comunicato la decisione. Avevano detto che mi avrebbero fatto scegliere il modo per dirlo all’esterno ma poi la Rai ha fatto un comunicato. Alle mie figlie ho detto che avevo completato il mio lavoro, loro devono pensare ad altro, non ai problemi del papà».«Ho sempre detto di non parlare di me, non era la mia gara ma di Federica – ha spiegato il ballerino -. Ed invece si parlava sempre di me. Se ho sclerato? Io sono un professionista di danza, in quel momento stavo facendo il mio lavoro e si parlava di altro. Già se ne parlava molto fuori. Mi spiace non aver parlato subito o non aver chiamato Federica subito dopo, lo farò sicuramente. Ringrazio Samuel Peron e Pasquale La Rocca che mi hanno contattato, tanto rispetto per loro. Mi ha fatto male che nessuno mi abbia ricordato in finale eppure se Federica era terza in classifica era anche merito mio e dei punteggi presi con me nelle altre puntate. “Non tornerò a Ballando – ha concluso -, avevo già deciso di lasciare il programma dopo questa edizione essendo arrivato a 40 anni e dovendo chiudere dei cerchi. Il futuro è pieno di cose buone».

