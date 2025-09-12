Baudo, la lite tra Dina Minna e Katia Ricciarelli prima di “Verissimo”: «Seguite le volontà di Pippo»

Il caso

La ex moglie del conduttore apparirà in tv, la ex segretaria attraverso i suoi legali le ha inviato una diffida

Nelle ultime ore, Dina Minna, storica assistente di Pippo Baudo, è tornata al centro delle cronache di gossip con una doppia diffida indirizzata a Katia Ricciarelli, pronta a salire sul palco di Verissimo domenica 14 settembre per la sua prima apparizione in tv dopo la scomparsa del celebre conduttore. La Minna, tramite il suo legale Jacopo Pensa, chiede alla Ricciarelli di cambiare tono e assumere un atteggiamento più rispettoso, soprattutto in vista dell’attesissimo faccia a faccia sul piccolo schermo.

Il nodo della controversia è il testamento di Baudo, aperto pochi giorni fa nello studio del notaio a Bracciano, che ha svelato una spartizione dell’eredità – stimata attorno ai 10 milioni di euro – in tre parti uguali tra i figli Tiziana e Alessandro e la stessa Dina Minna, figura da sempre punto fermo della vita professionale e privata del conduttore.

Tra le reazioni più virali c’è quella di Katia Ricciarelli, che a Il Messaggero ha espresso la sua frustrazione: «Non ritengo giusto che la segretaria abbia diritto alla stessa quota dell’eredità dei figli». Ricciarelli ha inoltre raccontato il dolore di non essere stata né informata sulle condizioni di salute di Baudo né sul decesso, appreso solo tramite messaggi di condoglianze.

L’ex moglie di Baudo ha anche svelato un retroscena personale: «Al momento del divorzio avevamo scelto la separazione dei beni. Ho sempre puntato sull’indipendenza economica. Ma forse ho sbagliato mestiere». Non è mancato un accenno alla gelosia e al ruolo crescente della Minna nella vita dell’ex marito, che spesso ha isolato amici e conoscenti.

Intanto, la posta in gioco sale e l’attesa per la puntata di Verissimo si fa incandescente: il pubblico aspetta con curiosità e tensione come Ricciarelli affronterà questo delicato tema, e se risponderà alle accese dichiarazioni di Dina Minna.

Se i riflettori sono puntati su questo intreccio di sentimenti e soldi, una cosa è certa: lo scontro tra le due donne che hanno segnato la vita di Pippo Baudo promette di dominare le prime pagine gossip nei prossimi giorni.

Dina, l’angelo custode di Pippo

Dina Minna è stata la fidata segretaria e assistente personale di Pippo Baudo per oltre trentasei anni, dagli anni Ottanta fino alla scomparsa del celebre conduttore. Originaria di Ceprano, in provincia di Frosinone, oggi ha 54 anni ed è stata molto più di una collaboratrice per Baudo: una presenza costante, discreta e fondamentale, tanto da essere considerata quasi come una figlia adottiva.

Nel corso della sua lunga esperienza accanto a Baudo, Dina si è occupata di tutti gli aspetti organizzativi della vita lavorativa del conduttore: gestiva telefonate, appuntamenti e, negli ultimi anni, si prendeva cura anche della sua salute, controllando le terapie e accompagnandolo alle visite mediche. Sebbene non vivesse con lui, ogni giorno era presente per assisterlo in ogni necessità, ricordandogli di prendere le medicine e curando ogni dettaglio della sua quotidianità.

Il loro legame era profondo e speciale: nel 2020 Baudo definì Dina «indispensabile», una persona che gli donava sicurezza e conforto, tanto da farlo sentire protetto come un bambino accanto a lei. Amici e conoscenti la descrivevano come una figura gentile, discreta e devota, paragonandola a una «suora laica» per la sua dedizione e umiltà.

Dina Minna ha svolto un ruolo centrale anche nell’organizzazione delle esequie di Baudo, curando l’allestimento della camera ardente e i funerali nella sua città natale, Militello.