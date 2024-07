Bebè in arrivo per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: gli auguri più belli sono quelli dell’ex

Lieti annunci

Per la coppia una cascata di like e di apprezzamenti sui social dopo l'annuncio della gravidanza

L’annuncio rigorosamente social di qualche giorno fa sta riscuotendo una moltitudine di like, auguri e apprezzamenti. L’influencer e conduttrice Giulia Salemi diventerà mamma per la prima volta mentre il compagno, l’anchorman Pierpaolo Pretelli vivrà le gioie della paternità per la seconda volta. Lui infatti è già padre di Leonardo, 8 anni, nato dalla precedente relazione con la modella e showgirl Ariadna Romero. Ed è proprio quest’ultima a congratularsi, tra i tanti, con la coppia per il prossima nascita nella famiglia del suo ex. Gli auguri di Ariadna sul profilo Instagram di Giulia Salemi non sono passati inosservati.