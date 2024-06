Belen Rodriguez “paparazzata” in Sardegna con il nuovo fidanzato, l’ingegnere siciliano Angelo Edoardo Galvano

LA NUOVA COPPIA

La showgirl argentina il 35 di Agrigento farebbero ormai coppia fissa e starebbero per andare a convivere

Belen Rodriguez negli ultimi mesi ha avuto diversi relazioni da quella con Elio Lorenzoni (con il quale doveva addirittura sposarsi) a quella con il modello Giacomo Cavalli. Ma nessuna di queste storie ha retto, Nelle ultime settimane però la bella showgirl argentina ma ormai italiana d’adozione sembra aver ritrovato l’amore e il sorriso. Merito di un nuovo compagno, l’ingegnere siciliano Angelo Edoardo Galvano.

Trentacinquenne di Agrigento, Galvano è un ingegnere che da tempo vive e lavora a Milano nel campo delle energie rinnovabili, un personaggio schivo, che ha un profilo su Instagram ma è privato. Di lui si sa poco. E infatti l’ufficialità del nuovo amore non è certo arrivata sui social (come avviene con tanti Vip) ma Belen e Angelo Edoardo sono stati paparazzati da alcuni giornali specializzati.

A vedere gli scatti pubblicati in queste ore dal magazine Chi – che ha sopreso la nuova coppia in Sardegna per un primo assaggio d’estate – si capisce che la relazione tra la showgirl e il 35enne siciliano sta procedendo a gonfie vele e la dimostrazione arriva anche dal fatto che per questa vacanza tra mare, sole e relax Belen abbia voluto portare con sé anche i due figli Santiago e Luna Marì, a loro agio con il nuovo compagno della mamma.