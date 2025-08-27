Biglietti contro uomo “infedele” in paese, negoziante denuncia

la curiosità

I messaggi, nel Padovano, compaiono in ogni dove, sulle bacheche del cimitero, nei supermercati, nelle cassette delle lettere

Da alcuni giorni. in un paese del padovano, muri e vetrine degli esercizi commerciali sono tappezzati di biglietti, anche in formato A4, nei quali una donna si lamenta dei tradimenti del suo “lui”, indispettendo la titolare di una pasticceria, stanca di vedere attaccate queste missive sui tavolini. L’esercente ha denunciato la vicenda ai carabinieri. Accade nel padovano, in una fascia di comuni tra Campo San Martino, Curtarolo e Piazzolo, dove la storia è ormai di dominio pubblico e oggetto di curiosità e argomento tra i residenti. Nessuno però, riferisce Il Mattino di Padova, ha ancora individuato la vittima del fedifrago. Sta di fatto che questi messaggi, scritti anche come una sorta di poesia, compaiono in ogni dove, sulle bacheche del cimitero, nei supermercati, nelle cassette delle lettere, sulle vetrine dei negozi e anche sui tavolini di una pasticceria-panetteria, attaccati con della colla difficile da staccare. “Capisco le pene d’amore, ma rovinare i tavoli con l’indelebile?. Non è poesia, è vandalismo. Non si fanno queste cose” si sfoga l’esercente su Fb prima di presentare una denuncia per danneggiamento ai carabinieri.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA