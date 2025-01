Brooke Shields e l’erotismo a 60 anni: «Mi serve il mio cuscino speciale»

il libro

L'attrice americana ha pubblicato la sua nuova autobiografia

Fa discutere la nuova autobiografia di Brooke Shields dal titolo “Brooke Shields non può invecchiare: riflessioni sull’invecchiamento come donna”.

La star di “Pretty Baby”, che ha 59 anni, ha rivelato che il sesso è diventato “doloroso” dopo la menopausa e ha confessato di aver bisogno di “lozioni e pozioni” per godersi l’intimità. “Per godermi appieno il sesso a questo punto, ho bisogno delle mie lozioni e delle pozioni, del pigiama giusto», ha scritto.

Shields, che è sposata con Chris Henchy ha anche bisogno del suo “cuscino speciale” e “forse di una tequila così posso rilassarmi”. Shields ha rivelato di lottare contro la “secchezza vaginale” e un “calo del desiderio sessuale”.

L’attrice di “Madre della sposa” ha ricordato di aver avuto un “fervente desiderio sessuale” nella sua giovinezza e ha notato come il suo rapporto con il sesso sia cambiato ora che ha raggiunto i 60 anni. Shields ha avuto il suo primo rapporto sessuale all’età di 22 anni e ha spiegato di aver “aspettato così a lungo” perché sentiva di avere “il peso del mondo” sulle sue spalle. “E anche quando abbiamo iniziato a dormire insieme, non mi sono mai lasciata andare”, ha detto di sé e del suo fidanzato del college. “Oh, come vorrei aver lasciato che la lussuria prendesse il sopravvento!”

Al giorno d’oggi, tuttavia, Shields ha confessato di avere fatto finta di dormire per evitare di fare sesso con suo marito, con cui è sposata da 23 anni.