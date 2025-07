Cecilia Capriotti sposa di luglio a Panarea: il sì “Fino alla luna” ad un imprenditore siciliano

Fiori d'arancio

Le nozze della modella e attrice con Gianluca Mobilia nell'isola in cui si erano conosciuti

Cecilia Capriotti ha detto sì. Lo ha fatto dopo una lunga convivenza e una figlia (Maria Isabelle) con l’imprenditore siciliano Gianluca Mobilia che aveva conosciuto a Panarea, lo stesso luogo dove ha deciso di sposarsi. Le nozze, celebrate in chiesa, hanno portato sull’isola siciliana diversi vip del mondo dello spettacolo, come Raffaella Zardo, e anche dello sport come la ginnasta catanese Carlotta Ferlito.

L’attrice e modella ascolana, che ultimamente è apparsa spesso come ospite o opinionista in alcuni salotti televisivi e che ha preso parte a talent e reality come “Ballando con le Stelle” e il “Grande Fratello Vip”, ha scelto una cerimonia e un abito, accollato e in pizzo per la chiesa, scollato per i festeggiamenti, abbastanza tradizionali. Leit motiv della cerimonia e della festa è stata la frase: “Fino alla luna”. Ospiti e sposi sono stati trasportati con le ape car, appositamente agghindate per l’evento. Poi grande torta e fuochi d’artificio riflessi sul mare per un sogno che si è realizzato.

