Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser e quel braccialetto che scatena i social su una sola ipotesi

La modella e influencer ha postato una foto sul suo profilo Instagram che lascia intendere qualcosa di preciso

Cecilia Rodriguez, influencer, modella e sorella di Belen Rodriguez, ha mostrato sul suo profilo Instagram un braccialetto “sanitario” con su scritto il suo nome e quello del marito, Ignazio Moser. L’ipotesi che si è fatta strada tra i loro followers è soltanto una: la coppia si starebbe sottoponendo ad una fecondazione assistita per poter concepire un bebè. I diretti interessati tacciono, ma l’ipotesi sembra essere molto verosimile. Cecilia, in particolare, non ha mai fatto mistero di voler diventare madre dopo la gioia di essere diventata zia con i due figli della sorella Belen (Santiago e Luna Marì). E dopo il matrimonio celebrato pochi mesi fa con Ignazio Moser, conosciuto dentro la Casa del Grande Fratello Vip, avrà pensato che fosse arrivato il momento giusto. E’ probabile che la coppia provasse già da tempo ad avere un figlio in modo naturale e dal momento che non sarebbe arrivato, avrebbe quindi pensato di ricorrere alla fecondazione assistita.