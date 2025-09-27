Chanel Totti pronta a partire per Pechino Express in coppia con Filippo Laurino

In tv

La partecipazione di Chanel è stata svelata oggi a Milano nel corso della presentazione dei palinsesti Sky

C’è anche Chanel Totti nel cast dell’edizione 2026 di Pechino Express su Sky. La figlia dell’ex capitano della Roma Francesco Totti e della conduttrice televisiva Mediaset Ilary Blasi è pronta al debutto televisivo che potrebbe segnare per lei l’inizio di una carriera simile a quella della mamma. La partecipazione di Chanel allo show prodotto da Banijay Italia è stata svelata oggi a Milano nel corso della presentazione dei palinsesti Sky. La secondogenita di casa Totti partirà per Indonesia, Cina e Giappone, queste le tappe previste, insieme a Filippo Laurino, un giovane videomaker appassionato di viaggi che con Chanel ha già condiviso alcune vacanze. I due giovani si conoscono da anni dal momento che Laurino è figlio di Graziella Lopedota, manager di Ilary Blasi, di Michelle Hunziker e di tante altre vip del mondo dello spettacolo. Sulla loro affinità di coppia come amici non ci dovrebbero essere dubbi, sulla loro possibilità di vincere si vedrà.

