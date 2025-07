Chi ha vinto l’Isola dei Famosi? L’incredibile affermazione di Cristina Plevani 25 anni dopo il Grande Fratello

Tv

L’istruttrice di nuoto e fitness di Iseo, nel Bresciano, ed ex bagnina, è salita sul gradino più alto del podio con il 49,71% dei voti

Prima del verdetto del televoto, aveva ammesso: «Sono felice di essere arrivata fino a qua. E non mi sento in colpa di essere felice». A 25 anni di distanza dal trionfo della prima edizione del Grande Fratello, Cristina Plevani (53 anni) ha vinto l’Isola dei Famosi 2025, il reality show di Canale 5 condotto da Veronica Gentili, affiancata dall’opinionista Simona Ventura e dall’inviato Pierpaolo Pretelli. Un’edizione che – pur avendo dominato la serata con una finale vista da 1.815.000 telespettatori pari al 18.4% – è risultata la meno vista di sempre (considerando che lo scorso anno gli italiani incollati davanti allo schermo per seguire l’epilogo del programma erano stati 2.340.000).

L’istruttrice di nuoto e fitness di Iseo, nel Bresciano, ed ex bagnina, è salita sul gradino più alto del podio con il 49,71% dei voti; secondo classificato Mario Adinolfi con il 25,27% delle preferenze e al terzo posto Jay Lillo con il 25,02%. «Questo è il secondo treno che mi passa davanti e col cavolo che scendo», ha detto la trionfatrice dopo il verdetto arrivato all’1.20 di notte dopo il panico per Loredana Cannata, incastrata durante la prova in apnea e la domanda di matrimonio di Paolo Vallesi in studio alla sua Sara.

La concorrente che 25 anni fa vinse la prima edizione del GF, quello con il compianto Pietro Taricone (i due ebbero un flirt nella casa, ma poi non si sono mai più sentiti), poi risucchiata dalla sua vita lontano dalle telecamere, fa il bis e vince il reality di Canale 5. La meno strategica, la più concreta e autentica, niente lacrime, è la più votata.

Il montepremi è di 100.000 euro in gettoni d’oro, metà va in beneficenza: «Una parte a una onlus che aiuta ragazzi speciali e una parte a Medici senza frontiere» ha dichiarato.

Anche a libello di ascolti, finale vincente per «L’Isola dei famosi». Con il 18.4% di share e 1.815.000 spettatori totali, il reality show condotto da Veronica Gentili è stato leader della serata. Lo sottolinea una nota di Canale 5 che prosegue: la puntata – che ha visto trionfare Cristina Plevani – ha toccato picchi del 35.5% di share.

In particolare, il programma, in questa edizione, è stato apprezzato dai giovani, raggiungendo una media del 23.5% di share nella fascia 15-19 anni. Benissimo anche sul fronte digital: su X, l’hashtag ufficiale #Isola è entrato nel podio degli argomenti più discussi della serata. Nel corso dell’intera edizione, i contenuti social sono stati visti oltre un miliardo di volte e sono stati pubblicati, a riguardo, circa 2 milioni e mezzo di post.