Chiara Ferragni, bruciati 1,2 milioni di euro: in liquidazione la società che gestisce i suoi negozi. Il suo cuore batte per Caccamo?

Affari & Cuore

Ancora un brutto colpo per l'influencer. Il gossip sussurra che frequenti l'attore calabrese

La società che gestiva i negozi di Chiara Ferragni, la Fenice Retail, è stata messa in liquidazione. Gestiva i negozi di via del Babuino a Roma, chiuso a maggio di quest’anno, e quello vicino a piazza Gae Aulenti a Milano, chiuso a luglio dell’anno scorso. La Fenice Retail negli ultimi due anni avrebbe accumulato una perdita complessiva di circa 1,2 milioni di euro. Da qui la decisione di chiudere i negozi e la società, le cui vendite avevano assai risentito della crisi di popolarità subita dall’influencer a causa dello scandalo dei pandori Balocco. In una nota l’azienda ha detto che la chiusura dei negozi fa parte di «una rivisitazione delle modalità di vendita sia online che offline», che però in sostanza punta decisamente di più sulle vendite online.

Sembrano molto lontani i tempi in cui le ragazzne si mettevano in coda all’apertura del negozio di Milano nel 2017.

Gli affari della Ferragni sembrano in difficoltà, le sue attività non decollano e gli introiti che arivavano dalla sua persona, pubblicità, sosnorizzazioni, spot sono in calo dopo lo scandalo Pandoro che le ha portato guai giudiziari: a settembre Ferragni sarà processata per truffa aggravata.

Il piano di riduzione dei costi è guidato dal manager Claudio Calabi, amministratore della Fenice Srl a novembre. Ad aprile Ferragni era stata costretta a mettere 6,8 milioni di euro nella società per ripianare il buco di bilancio, compreso quello generato dai negozi: in quell’occasione quasi tutti i soci rinunciarono alla loro quota nell’azienda e lei ne diventò proprietaria al 99,8.