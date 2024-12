Chiara Ferragni con tutta la famiglia da Babbo Natale: dalla Lapponia un messaggio di forza

Feste

L'influencer e imprenditrice digitale anticipa le festività natalizie e "celebra" una ritrovata serenità

Chiara Ferragni ha portato i piccoli Vittoria e Leone ad incontrare Babbo Natale, direttamente in Lapponia. Un viaggio tra fiaba e natura, l’influencer ha postato delle bellissime foto di aurora boreale, fatto insieme alla sua famiglia al femminile: la madre Marina e le sorelle Valentina e Francesca (quest’ultima con il figlio Edoardo).

Per la regina delle influencer e imprenditrice digitale, travolta all’inizio di quest’anno dall’inchiesta sulla vendita per beneficenza di Pandoro e uova di Pasqua, sembra essere tornato il sereno. Sul piano privato la relazione con Giovanni Tronchetti Provera avrebbe già segnato una svolta nella vita sentimentale dopo la separazione dal marito Fedez, ma anche il resto sembrerebbe in netto recupero.