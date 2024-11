Chiara Ferragni dimentica il caso pandoro e pensa al Natale con i suoi bimbi e un nuovo amore

Nuovi inizi

L'influencer e imprenditrice digitale comincia a respirare l'atmosfera di un Natale che per lei sarà più sereno rispetto a quello scorso

Anche se la vicenda giudiziaria è ancora aperta, Chiara Ferragni si mette per il momento alle spalle il caso Pandoro (l’imprenditrice digitale è indagata per truffa aggravata con l’accusa di pubblicità ingannevole ai danni degli acquirenti di quel prodotto della Balocco), e si dedica già al prossimo Natale. Niente spot pubblicitari ma soltanto l’allestimento di un maestoso albero insieme ai piccoli Vittoria e Leone che in tutti i post ormai appaiono sempre di spalle.

Ma la novità in casa Ferragni dove l’influencer è rimasta ad abitare insieme ai figli nel lussuoso quartiere City Life dopo la separazione dal marito Fedez, non è soltanto quella di un albero e di uno spettacolare villaggio di Natale già pronti. Nella vita della “regina” delle influencer sarebbe entrato un nuovo amore: l’imprenditore Giovanni Tronchetti Provera, separato e padre di tre figli.

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera nella foto del settimanale Chi