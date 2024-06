Chiara Ferragni e Fedez verso il divorzio e lei vuole 40 mila euro al mese per il mantenimento

la coppia che scoppia

L'indiscrezione su sito di Fabrizio Corona

Fedez e Chiara Ferragni sempre più vicini al divorzio. Evidentemente i problemi della coppia sono insormontabili e anzi si fa già menzione della “battaglia” legale. Secondo Dillinger News – il sito web di Fabrizio Corona, specializzato nelle notizie di gossip – Chiara Ferragni avrebbe depositato in Tribunale i documenti necessari per procedere alla causa di divorzio nei quali avrebbe chiesto a Fedez un assegno di mantenimento di 40 mila euro al mese per provvedere al sostentamento dei due figli, Leone e Vittoria.

Le schermaglie