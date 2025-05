Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera si sono lasciati, lui torna dalla ex moglie

lo scoop

L'esclusiva del magazine "Chi" su un weekend a Portofino che sancirebbe la fine della relazione tra i due. L'influencer ospite di un podcast: "Sono stata in relazioni tossiche"

Appena tre mesi dopo l’ufficializzazione della relazione, Giovanni Tronchetti Provera è stato fotografato dai paparazzi del settimanale “Chi” con la ex moglie Nicole Moellhausen durante un weekend a Portofino con i loro tre figli. Un ritorno di fiamma? “Chi” ha immortalato un bacio di saluto che potrebbe suggerire l’inizio di un ritorno insieme con la donna che – pare – gli aveva spezzato il cuore più di un anno fa.

Il weekend a Portofino è l’ennesima prova del distacco tra Tronchetti Provera e la Ferragni, una rottura che secondo “Chi” sarebbe avvenuta poco prima del 38° compleanno dell’influencer. L’agosto scorso per la prima volta vengono accostati volta i due nomi. Chiara e Giovanni si conoscono già, i figli frequentano la stessa scuola e i due avevano legato, fino a trasformare le chiacchiere tra genitori separati in una relazione. A ottobre 2004 si è cominciato a parlare di una loro «affettuosa amicizia», che presto sarebbe sfociata in una vera e propria storia d’amore.

La famiglia di lui contraria a gossip e paparazzate

Ma il rapporto pare sia stato contrastato dalla famiglia di lui per l’eccessiva esposizione mediatica della Ferragni, sempre sotto i riflettori, lontana dalla sobrietà e dalla riservatezza della famiglia di Tronchetti Provera e soprattutto della madre di lui, Cecilia Pirelli. Pare infatti che proprio la madre di lui le avesse chiesto di rimuovere una foto sui social – Chiara aveva postato una foto dove si vedeva su una libreria una foto di Tronchetti Provera e quindi che si trovava a casa di lui – durante una vacanza a St. Moritz.

Le foto dei due insieme, chissà alcune magari suggerite, i paparazzi sempre sulle loro tracce, il gossip lanciato da Corona con le allusioni a una storia con Achille Lauro, la vicenda del Pandorogate avrebbero fatto irrigidire la famiglia di Tronchetti Provera che chiedeva maggiore discrezione.

Il weekend a Portofino con i tre figli

Ma cosa è successo a Portofino? Lo racconta nei dettagli l’esclusiva del magazine “Chi”. “Giunto a Portofino venerdì sera con i tre figli, ospite della madre, Giovanni è andato in piazzetta a prendere l’aperitivo. E chi c’era due tavoli accanto a lui? La sua ex moglie, la Moellhausen, con un gruppo di amiche. Tronchetti Provera le saluta e va a cena con la madre – si legge su “Chi” in un ampio servizio corredato di foto – Il giorno dopo di nuovo, Giovanni e Nicole si ritrovano in piazzetta, per caso, a fare colazione (…) Ma l’apice si raggiunge domenica, a Paraggi. Giovanni è in spiaggia con i figli, e incontra Nicole con le amiche. I due ex vengono lasciati soli, e iniziano a parlare. Parlano come forse non facevano da tempo, discutono anche, si chiariscono. E, alla fine, Giovanni accompagna la ex moglie alla macchina. Saluta la tata, saluta e figli, e saluta Nicole con un bacio”.

