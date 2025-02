Chiara Ferragni e le “rivelazioni” di Fedez e Corona: «Devo difendermi»

la storia

L'influencer in tv da Myrta Merlino

«È vero che in alcuni momenti della mia vita non c’è stata così tanta privacy, per nostra scelta, ma non c’entro niente con tutte le cose che stanno uscendo in questo momento. Volevo starne fuori il più possibile, ma ogni tanto è giusto anche rispondere e mettere le cose in chiaro, perché altrimenti…».

Ai microfoni di Pomeriggio Cinque, la trasmissione condotta da Myrta Merlino su Canale 5, Chiara Ferragni parla così del botta e risposta con l’ex marito Fedez e delle rivelazioni sul loro rapporto di Fabrizio Corona.