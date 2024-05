Chiara Ferragni ha un flirt con il tennista Alexander Zverev, la “bomba” lanciata da Corona

un nuovo amore?

La influencer vista a Roma per gli Internazionali

Chiara Ferragni ha un flirt con il tennista Alexander Zverev fresco vincitore degli Internazionali d’Italia a Roma? Di sicuro è che se fosse vero l’influencer ha portato fortuna al campione tedesco che in finale ha battuto il cileno Jarry. Ma secondo Fabrizio Corona non è solo questione di fortuna perché tra i due ci sarebbe una vera storia. L’ex re dei paparazzi spiega: «Dopo la rottura tra Chiara Ferragni e Federico Lucia ognuno ha preso la propria strada: c’è chi è partito per Los Angeles, per assistere al festival di Coachella, chi invece a Dubai, per un “impegno importante”. C’è chi per divertirsi si è comprato un modello esclusivissimo Ferrari, chi invece preferisce scatenarsi in discoteca fino all’alba».

Ma poi arriva il gossip che più gossip non si può: «Se la presunta nuova fiamma di Fedez è Ludovica di Gresy, adesso possiamo comunicarvi in esclusiva che Chiara Ferragni potrebbe aver un flirt con Alexander Zverev, il tennista numero 4 del mondo. E non lo diciamo per fare hype, ci sono diversi indizi ce lo fanno pensare. Per quanto invece riguarda la presunta relazione con Tony Effe, alla luce di tutto questo, possiamo assicurarvi che è smentita al 100%”.