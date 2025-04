Clizia Incorvaia, fuga nella sua Sicilia tra piedi in acqua e polpettone della mamma

Relax

La modella e influencer, di origini agrigentine, si sta concedendo una pausa dopo il periodo difficile per la morte della suocera e per il rinvio a giudizio successivo ad una denuncia dell'ex compagno e padre della sua prima figlia

“Fuga nella mia Sicilia”, posta Clizia Incorvaia sui social. Una fuga per lei rigenerante, fatta insieme ai figli Nina e Gabriele, per ritrovare una dimensione di affetti familiari in parte lontani. Originaria di Porto Empedocle, comune dell’Agrigentino, la famiglia della modella e influencer, moglie di Paolo Ciavarro e nuora della compianta Eleonora Giorgi, continua infatti a vivere in Sicilia dove c’è anche una nonna a cui Clizia è molto legata.

Clizia Incorvaia con l’amata nonna Maria

La Sicilia in questo caso come balsamo del cuore dopo il periodo difficile vissuto dalla nuova famiglia di Clizia per la scomparsa, nei mesi scorsi, dell’attrice romana, stroncata da un tumore al pancreas. L’influencer è stata molto presente anche nei dolorosi momenti finali della vita della Giorgi che si era molto affezionata alla nuora e anche alla bimba avuta dal frontman delle Vibrazioni Francesco Sarcina. Periodo difficile per la Incorvaia anche per i rapporti con quest’ultimo: è stata infatti rinviata a giudizio dopo la denuncia dell’ex compagno che l’ha accusata di esporre la figlia sui social per fini pubblicitari e senza il suo consenso.

In questi giorni Clizia si sta facendo coccolare dalla famiglia, la mamma le ha preparato un primo con tanto di polpettone, e anche dal mare siciliano; con il piccolo Gabriele, che non ha resistito alla tentazione di mettere i piedini in acqua, la modella si è concessa una passeggiata sul litorale sabbioso agrigentino.