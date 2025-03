Compleanno di Alessia Cammarota, scritta sulla torta conferma la separazione da Aldo Palmeri?

Coppie in crisi

La coppia, che divide la gioia di avere tre figli, sta attraversando, già da qualche mese a questa parte, un periodo difficile senza però ufficializzare l'eventuale rottura

La scritta su una bella torta rosa decorata con fiocchetti neri sembra confermare la crisi in atto con il marito Aldo Palmieri. “Nel fiore dei miei drammi” ha scelto di far scrivere Alessia Cammarota sulla torta del suo 33esimo compleanno festeggiato, a quanto si evince dai social, soltanto con le amiche più care ma senza il compagno.

L’ex corteggiatrice scelta dal tronista Aldo Palmeri, nell’edizione 2014 di “Uomini e Donne”, non si sbilancia più di tanto sulla crisi (e non sarebbe la prima) con il marito che, qualche mese fa, aveva postato sempre sui social, un video in cui confermava il momento difficile vissuto dalla coppia ma respingeva l’accusa di aver tradito la moglie.

La famiglia Cammarota-Palmeri al completo