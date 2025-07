Botte e schiaffi alla fidanzata: arrestato il modello e volto tv Daniel Nilsson

in valle d'aosta

Daniel Nilsson, noto modello svedese e volto televisivo celebre per il ruolo di “Bonus” nel quiz show Avanti un altro, è stato arrestato a Breuil-Cervinia con l’accusa di maltrattamenti nei confronti della sua fidanzata, figlia dell’ambasciatore italiano a San Marino.

L’episodio è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato scorsi, durante una vacanza ai piedi del Cervino. Una lite scoppiata in strada tra i due è rapidamente degenerata in aggressione fisica, con Nilsson che ha colpito la compagna. Alcuni passanti, allarmati dalla scena, hanno chiamato il 112 e i carabinieri sono intervenuti per sedare la situazione e portare la coppia in caserma. La donna ha mostrato evidenti segni di percosse e ha raccontato agli agenti di violenze ripetute, confermando che non si trattava di un episodio isolato.

Daniel Nilsson, 45 anni, ex promessa dell’hockey su ghiaccio la cui carriera sportiva si è interrotta a causa di un grave infortunio, ha poi intrapreso la carriera di modello internazionale e ha raggiunto notorietà in Italia grazie a Avanti un altro, programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Dopo gli studi in Economia e un periodo in Australia dedicato al surf e alla moda, Nilsson è diventato un volto noto della televisione italiana dal 2012, partecipando anche a Ballando con le stelle nel 2016.