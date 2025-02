Deva Cassel e Saul Nanni: Angelica e Tancredi ne “Il Gattopardo” e anche nella vita

Coppie

I due giovani attori si sono innamorati proprio durante le riprese del kolossal che sarà trasmesso da Netflix

Quando la finzione rispecchia la realtà. Ne Il Gattopardo, dal 5 marzo su Netflix, Deva Cassel e Saul Nanni interpretano Angelica e Tancredi, i giovani innamorati del romanzo di Tomasi Di Lampedusa, ma anche nella vita i due bellissimi attori sono una coppia. L’amore è sbocciato proprio durante le riprese della serie in cui Cassel e Nanni ricoprono i ruoli che nel film di Luchino Visconti furono di Claudia Cardinale e di Alain Delon. Classe 2004, figlia di Monica Bellucci e dell’attore francese Vincent Cassel, l’incontro diretto con lo showbiz per Deva è arrivato tre anni fa attraverso le prime prove da modella; il primo film nel 2023 con il ruolo di Amelia ne La Bella Estate di Laura Luchetti (che firma un episodio de Il Gattopardo).

Saul Nanni, 26, bolognese, ha debuttato ne La Certosa di Parma, una miniserie in costume di due puntate per poi farsi ulteriormente notare ne Il fulgore di Dony e in un’altra serie Netflix, “Supersex” dedicata alla vita del porno attore Rocco Siffredi.