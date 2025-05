Diletta Leotta apre la stagione estiva in Sicilia tra bikini, linguine e brioche con il tuppo

Vip

La conduttrice televisiva di Dazn torna sempre volentieri nella sua isola anche per il forte legame con la sua famiglia d'origine

L’estate per Diletta Leotta è già cominciata. E non poteva che avere inizio nel migliore dei modi in quella Sicilia che lei continua ad amare e a cui continua ad essere legata nonostante la sua vita ormai sia a Milano. La conduttrice sportiva catanese ha trascorso infatti in Sicilia il recente ponte dell’1 maggio, in compagnia della sua famiglia: la madre Ofelia e il papà Rori.

Con lei anche la piccola Aria ma non anche il marito, il portiere della Schalke Loris Karius costretto ad un periodo di riposo forzato per la rottura del perone della gamba sinistra.