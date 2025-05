Diletta Leotta e quel look che fa discutere: i fianchi scoperti infiammano stadio e social

Questioni di stile

La conduttrice di Dazn, in occasione di Napoli-Cagliari, si è presentata con un abbigliamento che ha sollevato non poche polemiche

Non è la prima volta che la conduttrice di Dazn Diletta Leotta scende in campo per telecronache e interviste con look audaci: pancino scoperto, scollature generose, minigonne molto mini e trasparenze evidenti. Ma forse mai come in occasione di Napoli-Cagliari, partita finita con la vittoria dello scudetto per la squadra di casa, l’abbigliamento scelto dalla conduttrice sportiva, di origini catanesi, è stato al centro di commenti e polemiche.

Quel corpetto-body aperto sul davanti che lasciava i fianchi scoperti su un pantalone cargo a vita bassa, ha infiammato il Maradona ma anche i social che non hanno risparmiato alla Leotta critiche anche severe con definizioni come “volgare”, “fuori luogo”, “look inammissibile”. E c’è stato anche chi si è appellato alla necessità di un regolamento, che dovrebbe essere imposto da Dazn e che dovrebbe prevedere un abbigliamento più consono ad una situazione comunque di lavoro.