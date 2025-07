Diletta Leotta ed Elodie amiche del cuore: gli scatti della vacanza insieme

gossip

Vacanze insieme per Diletta Leotta ed Elodie. La conduttrice catanese ha trascorso qualche giorno di pausa con l’amica Elodie. Con loro anche la Aria, la figlia di Diletta e Loris Karius. Su Instagram Diletta Leotta ha pubblicato diverse foto in cuisi vede anche Elodie. Secondo alcuni siti di gossip Elodie sarebbe in crisi con il suo fidanzato Andrea Iannone, pilotta di Motogp.

