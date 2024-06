Diletta Leotta già in abito bianco a Ibiza per il suo bachelorette

Future spose

Conto alla rovescia per le nozze della conduttrice sportiva di Dazn con il portiere del Newcastle Loris Karius

Un weekend a Ibiza con le amiche e gli amici più cari per il suo bachelorette, ovvero l’addio al nubilato. Diletta Leotta, conduttrice sportiva di Dazn di origini catanesi, per l’occasione ha indossato un mini abito bianco con fiocco dietro a strascico, come a simulare il vestito da sposa; ma su quello che indosserà il prossimo 22 giugno a Lipari, per unirsi in matrimonio a Loris Karius, portiere del Newcastle, vige ancora il più stretto riserbo.

Diletta, già mamma della piccola Aria, non ha mancato di indossare, per la gioia dei suoi followers, costumi succinti che mettono in risalto il suo fisico modellato, anche da tanto fitness e da qualche “aiutino” della chirurgia estetica, che già subito dopo il parto aveva ripreso la sua forma migliore.