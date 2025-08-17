Diletta Leotta, party di compleanno a Brucoli: doppia festa con la piccola Aria

VIP IN SICILIA

La famiglia ha organizzato un momento intimo con parenti e amici

La festa si è svolta a Brucoli, borgo marinaro in provincia di Siracusa, dove la famiglia ha organizzato un momento intimo con parenti e amici. Sui social, Diletta ha condiviso un tenero video in cui appare sorridente con la piccola Aria tra le braccia, davanti a una torta decorata con fragole e pistacchi e un palloncino con il numero “2”.

La sera, invece, spazio a una cena più riservata con gli amici più stretti per celebrare il compleanno della conduttrice sportiva, volto di punta di DAZN. Tanti i messaggi di auguri arrivati sui social, tra cui quello del marito, il portiere tedesco Loris Karius, che ha scritto: “Happy Birthday to the best wife and mother” — “Tanti auguri alla miglior moglie e mamma”, accompagnando il post con una foto di loro due abbracciati in barca.

Anche per la piccola Aria non sono mancati gli auguri speciali da parte del papà.