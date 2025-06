Dino Giarrusso, gossip e liti. I racconti, “ho avuto 500 donne”, e lo scontro con Vallesi: “Sei insopportabile, hai solo rotto i co****ni”.

TV

Il catanese ex Iena, ex europarlamentare, concorrente all'Isola dei famosi

Che la sua presenza tra i prigionieri dell’Isola dei famosi sarebbe stata scomoda si era capito da subito. Ma in fondo fa parte del gioco che cerca lo scontro, il litigio, lo schieramento, la rivalità vecchia come il mondo. E l’uomo sembrava perfetto per creare scompiglio. All’inizio lo hanno bollato solo come logorroico a causa delle lunghe lunghe chiacchierate e non sembrava stare simpatico a molti, considerato come una persona pesante, difficile, che forse si prende troppo sul serio. Ma nelle ultime settimane la presenza di Dino Giarrusso, 50 anni, catanese, giornalista, popolarissima Iena tv, poi politico battagliero, eurodeputato, direttore editoriale del quotidiano on line “L’identità”, infine concorrente, è diventata sempre più esorbitante, divisiva, al centro della chiacchiera.

Prima una notte di coccole con Alessia Fabiani – che aveva alzato il livello gossip – in cui era corso a precisare che lui era sposato e che non era successo nulla. Poi la bomba: i racconti sul suo passato da latin lover, sulle centinaia e centinaia di donne della sua vita, “anche una a settimana, fate un po’ il conto”. Una confessione in cui si vantava. “Mi fermo sulle 500 donne, poi mi sono sposato e ho smesso”. Una cifra che colpisce gli uomini e un po’ anche le signore, ma per la mancanza di eleganza (ricordate Agnelli intervistato da Minoli? “Ci sono uomini che parlano di donne e uomini che parlano con le donne. Io di donne preferisco non parlare”).

Comunque, la cifra è consistente e provoca agitazione, commenti di ogni tipo, forse un pizzico di invidia e tanta incredulità. Interviene la moglie, e mamma dei suoi due bambini, Sara Garreffa, 35 anni, avvocata, in una intervista a Fanpage in cui spiega che sì, quando ha conosciuto Giarrusso era uno sciupafemmine che passava da una donna all’altra, che la loro è una coppia aperta e che lei non è gelosa. “Non mi aspetto che un uomo non desideri un’altra donna dal punto di vista sessuale, lo trovo assolutamente fisiologico”, spiega. Sull’avvicinamento del marito alla concorrente Alessia Fabiani: “Mi ha fatto anche piacere ne abbiano parlato in puntata, ma non credo che tra loro sia accaduto altro”. A domanda se abbiano mai avuto rapporti con altre persone: “Al momento non ce n’è stato bisogno, ma non è escluso che possa succedere”. L’intervistatrice, Sara Leombruno, chiede: “Quando l’hai conosciuto, era ancora nel pieno del suo periodo da latin lover? Assolutamente sì. Sarò stata la 500esima (ride, ndr), ma alla fine ci siamo sposati”.

Ma dopo il gossip è arrivata anche la rissa. E Giarrusso è diventato – anche tra i commenti e tra il pubblico – una figura sempre più contestata ma anche il “sale”, e il peperoncino, di queste settimane. Perché è sempre di lui che si parla su siti e social, il personaggio perfetto per animare un reality e fare ascolti.

Prima la frecciata a Cristina Plevani – le ha detto di “non aver fatto nulla” dopo la vittoria del reality nel 2000 – poi lo scontro fisico durante il gioco della Pelota: avrebbe tentato di spingere sott’acqua il suo avversario, Omar Fantini, che però ha reagito con schiaffi e spintoni. Certo, momento basso, bassissimo del programma, in cui dalle battute velenose si passa all’aggressione fisica. La produzione del reality è intervenuta sospendendo il comico dalla carica di leader, forse una sanzione minima visto il comportamento violento. Ma la vita sull’Isola segue un copione tutto suo, e tutto sopra le righe in nome dell’Auditel, in cui, pensate, si è “visibilmente scossi” se non si è più leader. E qui dovrebbe partire una pernacchia.

I momenti di tensione per Dino Giarrusso sono proseguiti con Paolo Vallesi, con cui sono confinati all’Ultima spiaggia. Mentre costruivano un riparo per la notte, il cantante lo ha attaccato infuriato: “Dino, come ca**o vuoi fare? Dimmi come vuoi fare e lo facciamo, si collabora quando si fanno le cose, hai solo rotto i co****ni”. Quando Giarrusso ha argomentato che per raggiungere l’obiettivo era importante unire le forze, Vallesi è sbottato: “Sei insopportabile. Per te, fare le cose insieme vuol dire farle come vuoi tu”.

All’Ultima spiaggia c’è anche Jasmin Salvati che, in un clima sempre più teso e critico verso l’ex europarlamentare, ha parlato con Giarrusso: “Hai sbagliato, ma non ti soffermare su quello che dicono gli altri. Il tuo obiettivo è passare per quello che sei. Sei una brava persona, hai una moglie, non ti fissare sulle cose negative e su quello che loro pensano di te. A volte sei pesante, ripetitivo, ma hai anche dei pregi. Non ti far demoralizzare, dai priorità ad altro, lascia correre. Dimostra che non sei quello che dicono. Fidati, ti rovini questa esperienza”.